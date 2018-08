Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 agosto 2018 8.20 13 agosto 2018 - 08:20

La consigliera federale Doris Leuthard è preoccupata per eventuali acquisizioni di imprese svizzere strategiche da parte di gruppi cinesi. Ritiene che la Confederazione dovrebbe occuparsi del tema.

"Seguendo quanto la Germania fa da tempo, dobbiamo discutere per sapere come agire di fronte all'appetito delle imprese cinesi", ha dichiarato la responsabile del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) in un'intervista pubblicata oggi dal quotidiano Nordwestschweiz.

Secondo la consigliera federale, che la scorsa settimana era in Cina, a Shenzhen e Hong Kong, Berna dovrebbe chiedere la reciprocità: dovrebbe autorizzare l'acquisto senza condizioni solo nel caso in cui le società elvetiche possano pure procedere senza ostacoli ad acquisizioni in Cina. Inoltre, sempre secondo Leuthard, per le aziende di rilevanza strategica la maggioranza del capitale dovrebbe rimanere in mani svizzere. La Commissione della concorrenza (COMCO) dovrebbe analizzare questi casi.

Neuer Inhalt Horizontal Line