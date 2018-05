Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 6 maggio 2018 11.32 06 maggio 2018 - 11:32

Il presidente libanese Michel Aoun ha rivolto oggi un appello ai suoi concittadini perché esercitino il loro "democratico diritto di voto" nelle elezioni parlamentari odierne, indipendentemente da "influenze esterne".

Quelle di oggi sono le prime elezioni dopo nove anni e tre rinvii dovuti alle tensioni createsi in Libano come conseguenza del conflitto civile siriano tra sostenitori e oppositori del regime di Bashar al-Assad. I due principali schieramenti in lizza sono quello filo-iraniano e filo-siriano guidato dal partito sciita Hezbollah e quello vicino all'Arabia Saudita e all'Occidente capeggiato dal partito Futuro del primo ministro Saad Hariri.

I seggi chiuderanno alle 19.00 ore locale (le 18.00 in Svizzera) e secondo il ministero dell'interno i primi risultati si dovrebbero avere in serata.

Neuer Inhalt Horizontal Line