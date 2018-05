Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 7 maggio 2018 16.58 07 maggio 2018 - 16:58

Il primo ministro libanese, Saad Hariri, ha ammesso oggi che il suo partito, Futuro, ha subito un ridimensionamento nelle elezioni di ieri, che hanno visto un'avanzata del blocco sciita formato Hezbollah-Amal.

Secondo Hariri, il suo schieramento ha ottenuto 21 seggi, 11 in meno delle elezioni del 2009. Secondo i dati ancora non ufficiali, Futuro si confermerebbe tuttavia come il primo partito e a Hariri dovrebbe essere affidato l'incarico di formare un nuovo governo, con la partecipazione degli stessi partiti sciiti che fanno parte dell'attuale coalizione.

Hariri ha aggiunto che continuerà la stretta collaborazione con il presidente della Repubblica, il cristiano Michel Aoun, il cui partito, la Corrente patriottica libera, è alleato di Hezbollah.

