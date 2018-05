Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 5 maggio 2018 19.52 05 maggio 2018 - 19:52

Il Libano si appresta domani a tornare alle urne dopo nove anni. La consultazione, a cui sono chiamati a partecipare 3,6 milioni di elettori, dirà se il coinvolgimento di Hezbollah nel conflitto siriano ha pagato in termini di popolarità.

Le bandiere gialle di Hezbollah sventolano per 70 chilometri lungo la strada che attraversa la Valle della Bekaa da Zahle a El Ain, verso il confine con la Siria. E' qui che si possono quasi toccare con mano le tensioni. Questa regione è stata campo di battaglia per la guerra civile del Paese vicino e dove sono concentrati 200.000 del milione e mezzo di rifugiati siriani presenti in Libano rispetto ad una popolazione di poco più di 4 milioni.

