Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 22 luglio 2018 13.50 22 luglio 2018 - 13:50

"Smentiamo e rigettiamo categoricamente le calunnie" rivolte dalla ong Open Arms alla Guardia Costiera libica. È quanto si legge in un comunicato dello Stato maggiore navale libico, pubblicato sulla pagina Facebook della Guardia.

"È illogico - prosegue la nota - che una pattuglia salvi 165 migranti e lasci due donne e un bambino mentre sono usciti solo per salvarli". Per questo i libici chiedono "una commissione d'inchiesta neutrale" su questa e altre accuse rivolte alla Guardia Costiera.

"Consigliamo a questa organizzazione spagnola di operare in acque spagnole dove si registra un afflusso crescente di migranti illegali provenienti dall'Africa occidentale e dal Marocco - prosegue la nota -. È bizzarro che un'organizzazione non governativa spagnola ripeschi i migranti illegali nelle acque libiche e li porti in Italia, come se la Libia e l'Italia fossero due stati sotto la Corona spagnola. Questo mina in modo chiaro la sovranità della Libia e dell'Italia".

Neuer Inhalt Horizontal Line