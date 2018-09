Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 3 settembre 2018 12.55 03 settembre 2018 - 12:55

"Violenti scontri fra la 7/a Brigata e la sicurezza centrale" sono in corso nell'area Abu Salim: lo riferisce un tweet dell'emittente Al Ahrar.

Frattanto, un portavoce della commissione europea ha chiesto a tutte le parti in Libia di cessare immediatamente le ostilità. Non c'è soluzione militare per la situazione in Libia, solo politica.

Neuer Inhalt Horizontal Line