Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 settembre 2018 17.45 13 settembre 2018 - 17:45

Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu ha esteso il mandato della missione in Libia per un anno, fino al 15 settembre 2019, ma non ha approvato la data per le elezioni del 10 dicembre, indicata durante il summit di Parigi voluto dal presidente francese Emmanuel Macron.

Il Consiglio chiede elezioni "il prima possibile purché siano presenti le necessarie condizioni di sicurezza, tecniche, legislative e politiche". La Francia aveva chiesto di mantenere il voto il 10 dicembre, ma ha affrontato l'opposizione degli Usa e altri paesi dell'Ue.

Neuer Inhalt Horizontal Line