Questo contenuto è stato pubblicato il 3 settembre 2018 10.14 03 settembre 2018 - 10:14

47 morti e 129 feriti in 8 giorni: l'ultimo bilancio del ministero della Salute libico degli scontri tra milizie armate nella capitale Tripoli.

È di 47 morti e 129 feriti in 8 giorni l'ultimo bilancio diffuso dal ministero della Salute libico, degli scontri tra milizie armate nella capitale Tripoli. Lo riferisce la Missione dell'Onu in Libia, Unsmil, in una nota.

Frattanto, la stessa Unsmil, ha invitato le varie parti interessate dal conflitto a un incontro allargato per martedì a mezzogiorno", dopo i sanguinosi scontri arnati degli ultimi giorni.

L'Unsmil scrive che "sulla base delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza e dell'offerta del Segretario generale delle Nazioni Unite di mediare tra le varie parti libiche" si invita a "tenere un dialogo urgente sull'attuale situazione della sicurezza a Tripoli".

