Parlamentari americani in Svizzera per discutere di Libra, la valuta virtuale annunciata da Facebook che dovrebbe vedere la luce nel 2020: una delegazione della Camera dei rappresentanti ha incontrato nei giorni scorsi rappresentanti di varie autorità elvetiche.

Al centro delle discussioni - si legge in un comunicato diffuso ieri, al termine del viaggio, dai servizi del parlamento Usa - vi sono state questioni normative che interessano la Libra Association, l'associazione con sede a Ginevra fondata il 12 giugno 2019 che - in base al registro di commercio - ha come scopo la creazione di un ecosistema monetario e finanziario globale comprendente miliardi di persone. Sarà questa entità ad essere chiamata a gestire la nuova criptovaluta.

Stando alle informazioni provenienti da Washington la delegazione, guidata dalla deputata democratica Maxine Waters, presidente dell'United States House Committee on Financial Services, la commissione della Camera sui servizi finanziari, ha avuto colloqui con esponenti della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI), dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Finma), dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT), nonché di non meglio precisati "legislatori svizzeri". Le discussioni "sono state utili per comprendere lo stato, la complessità e l'ampiezza dei piani di Facebook", afferma l'81enne Waters, citata nella nota.

