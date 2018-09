Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 6 settembre 2018 16.41 06 settembre 2018 - 16:41

Oltre cento anni dopo un Tolkien inedito sulla Terra di Mezzo vede la luce e debutta in testa alla classifica dei bestseller del New York Times.

J.R.R. Tolkien è morto da 45 anni, ma suo figlio Christopher, oggi 93enne, ne ha raccolto l'eredità pubblicando i manoscritti non finiti.

Da "Silmarillion" nel 1977 a "Beren and Luthien" di un anno fa. Ma gli anni pesano e il tempo stringe. "The Fall of Gondolin" è uscito in questi giorni negli Usa e in Gran Bretagna con le illustrazioni di Alan Lee e l'avvertenza dell'editore: la terza storia di Middle-Earth prima di Hobbitt sarà davvero l'ultima.

Ambientato migliaia di anni prima degli eventi del "Signore degli Anelli" e considerato da alcuni fan il Santo Graal dell'opera di Tolkien, il nuovo libro narra la storia della fondazione di Gondolin, una città segreta e libera dalle forze del male, la visita dell'eroe/anti-eroe Tour e l'epica distruzione che fa seguito a questa visita.

Non è una sorpresa che "Fall of Gondolin" sia in pochi giorni svettato in testa alle hit parade del libro. Già nel 2009 Tolkien padre era finito nella top 5 dei "più ricchi dalla tomba" di Forbes.

Neuer Inhalt Horizontal Line