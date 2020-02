Lidl ha deciso di stampare su alcuni prodotti di marca propria, oltre alla dicitura "da consumarsi preferibilmente entro", anche l'indicazione "spesso buono oltre". L'obiettivo è ridurre lo spreco alimentare.

In una nota, Lidl consiglia ai propri clienti di verificare se i prodotti siano ancora consumabili dopo la data minima di conservazione. La regola è: "osservare, annusare, assaggiare, gustare".

Con questa iniziativa, Lidl risponde all'appello di Too Good To Go, un movimento impegnato contro gli sprechi di cibo fondato nel 2016 in Danimarca. "La confusione in merito alle date di scadenza è una delle cause dello spreco alimentare", afferma Larissa Gerhard di Too Good To Go citata nel comunicato.

