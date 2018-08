Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 24 agosto 2018 14.56 24 agosto 2018 - 14:56

La francese Lili Hinstin è la nuova direttrice artistica del Locarno Festival. Succederà a Carlo Chatrian il prossimo primo dicembre. Lo hanno annunciato in una nota i vertici della manifestazione cinematografica.

Nata a Parigi nel 1977, la Hinstin si è diplomata in lingue, letteratura e civilizzazioni straniere (opzione filosofia) alle università di Parigi e Padova. Nel 2001 ha fondato la società di produzione "Les films du Saut du Tigre" ed è stata responsabile delle attività cinematografiche dell'Accademia di Francia a Roma dal 2005 al 2009, nonché vicedirettrice artistica del "Cinéma du Réel" a Parigi dal 2011 al 2013. La Hinstin era attualmente alla testa del Festival internazionale del film di Belfort (EntreVues).

Dal canto suo Carlo Chatrian, dal 2012 alla guida del Locarno Festival, è stato nominato in giugno direttore artistico del Festival internazionale del cinema Berlinale.

"Lili Hinstin è risultata la candidata che più di tutte e di tutti i candidati - ha commentato il presidente Marco Solari - corrisponde al profilo che presidenza, consiglio direttivo e consiglio di amministrazione chiedono a chi dirige la direzione artistica del Locarno Festival. L'evoluzione di un festival non è mai lineare, va a tappe". Per Lili Hinstin la direzione artistica "è un onore perché il Festival nel corso degli anni è diventato un luogo fondamentale della cinefilia mondiale. Impiegherò tutta la mia esperienza e la mia passione per portare avanti quest'opera di libertà e di scoperta".

La 72esima edizione del Locarno Festival si terrà dal 7 al 17 agosto 2019.

