Questo contenuto è stato pubblicato il 30 settembre 2018 12.04 30 settembre 2018 - 12:04

La consigliera agli Stati ginevrina Liliane Maury-Pasquier (PS), di recente eletta alla presidenza dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, ha annunciato che non si ripresenterà per un nuovo mandato a Berna al termine dell'attuale legislatura.

"Penso che sia ragionevole lasciare il mio posto", ha detto la 62enne "senatrice" in dichiarazioni rilasciate a "Le Matin Dimanche". Maury-Pasquier, alla fine del suo mandato, avrà alle spalle 24 anni di carriera parlamentare: 12 in Consiglio nazionale e 12 nel Consiglio degli Stati.

"Non potrei conciliare la presenza fisica necessaria nel mio cantone per una campagna con la mia attuale funzione" a Strasburgo. "Non voglio essere una presidente a metà per sei mesi e nemmeno rischiare di terminare la mia carriera politica con una sconfitta".

