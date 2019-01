Linea ferroviaria GR-Uri interrotta per neve

I viaggiatori del Glacier Express che collega i Grigioni con Briga/Zermatt devono transitare via Zurigo e Berna (foto d'archivio).

A causa delle forti nevicate, la linea della Matterhorn Gotthard Bahn fra Dieni (GR) e Andermatt (UR) è interrotta. I viaggiatori del Glacier Express che collega i Grigioni con Briga/Zermatt devono transitare via Zurigo e Berna.

Secondo la compagnia ferroviaria, la tratta rimarrà chiusa tutto il giorno e non è stato possibile offrire un servizio sostitutivo. I principali collegamenti stradali grigionesi sono tutti innevati. Sull'autostrada A13 del San Bernardino è in vigore un divieto di circolazione per i camion con rimorchio fra Thusis e Roveredo.

Neuer Inhalt Horizontal Line