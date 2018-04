Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Un nuovo segnale di disgelo nei rapporti tra le due Coree: Nord e Sud, per la prima volta da quando la penisola è divisa in due Stati, hanno installato una linea diretta di comunicazione ai massimi livelli tra Pyongyang e Seul.

Un 'telefono rosso', come quello attivato da Usa e Urss durante la Guerra Fredda, che servirà in prima battuta per preparare il vertice intercoreano della prossima settimana ma che resterà attivo anche in seguito, per facilitare il dialogo e gestire eventuali situazioni di crisi.

Il summit tra il dittatore Kim Jong-un e il presidente Moon Jae-in, in agenda il 27 aprile nel villaggio di confine di Panmunjom, è il terzo che i due Paesi tengono dalla fine della guerra nel 1953, un conflitto per il quale non è mai stata firmata una formale dichiarazione di fine delle ostilità. In precedenza i vertici delle due Coree si erano incontrati nel 2000 e nel 2007, senza mai riuscire a raggiungere un'intesa.

