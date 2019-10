L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) raccomanda di non consumare il "Gorgonzola e mascarpone" venduto da Migros.

Durante un controllo interno il dettagliante ha rilevato nel prodotto la presenza di listeria, per cui non è possibile escludere rischi per la salute, comunica oggi l'USAV.

Il gigante arancione ha informato il Laboratorio cantonale di Zurigo e l'USAV e ha proceduto immediatamente al ritiro del prodotto.

Il numero dell'articolo in questione è 2125.830.240, il codice ID è IT 03 48 CE con data di scadenza il 21.10.2019. Il prodotto è venduto da Migros e LeShop.ch.

Nelle persone immunocompetenti, riferisce la nota, l'infezione da listeria è spesso lieve o addirittura asintomatica. Negli individui immunodepressi possono invece svilupparsi una serie di sintomi gravi, talvolta letali. Durante la gravidanza la listeriosi può provocare un aborto spontaneo oppure una setticemia o una meningite neonatale.

