Listerie sono state trovate nei prodotti della Käserei Vogel AG di Steinerberg (SZ) durante un'ispezione interna.

Il consumo dei formaggi di questo stabilimento, venduti in tutta la Svizzera, può rappresentare un pericolo per la salute, avverte l'Ufficio federale per la sicurezza alimentare (USAV) in una nota odierna.

L'azienda (numero CH-5707) ha informato i propri clienti, il laboratorio dei cantoni della Svizzera centrale e ha disposto il ritiro dei prodotti dalla vendita.

Nelle persone immunocompetenti l'infezione da listeria è spesso lieve o addirittura asintomatica. Negli individui immunodepressi possono svilupparsi una serie di sintomi gravi, talvolta letali. Durante la gravidanza la listeriosi può provocare un aborto spontaneo oppure una setticemia o una meningite neonatale.

