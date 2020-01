I prodotti "Mousse de Canard au Porto 2 x 50 g" e "Duo Terrine aux Cèpes 2 x 50 g" della società Madrange non vanno consumati. In questi articoli è stata infatti rilevata la presenza di listerie, potenzialmente dannose per la salute.

Lo precisa una nota odierna dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV).

La società produttrice e l'importatore Phéné hanno immediatamente ritirato i prodotti in questione dalla vendita e avviato un richiamo che riguarda da un lato la "Mousse de Canard au Porto" (numero di Lotto 353/1135353200, con marchio di identificazione FR 87.085.003 CE) venduta da Migros Ginevra, Migros Vaud e Le Shop.ch, nonché da Manor Friburgo, Losanna, Vevey (VD), Chavannes (VD), Ginevra, Marin (NE).

Per quanto riguarda il "Duo Terrine aux Cèpes" (numero di lotto 353 2L, con marchio d'identificazione FR 87.085.003 CE) il prodotto è stato venduto da Manor Ginevra, Monthey (VS), Vevey (VD), Yverdon (VD) e Losanna.

Nelle persone sane l'infezione da listeria è spesso lieve o addirittura asintomatica. Negli individui immunodepressi possono invece svilupparsi una serie di sintomi gravi talvolta letali, precisa l'USAV. Durante la gravidanza la listeriosi può provocare un aborto spontaneo oppure una setticemia o una meningite neonatale.

