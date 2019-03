Il livello di istruzione della popolazione residente in Svizzera è aumentato anche nel 2018.

Il grado secondario II - tra cui figurano maturità liceale e professionale - è il titolo di studio più diffuso (44,7%), tallonato però dal grado terziario (43,7%), composto da diplomati universitari e della formazione professionale superiore. È quanto emerge dai nuovi dati divulgati oggi dall'Ufficio federale di statistica (UST) sul proprio sito internet, dove si sottolinea che da anni la parte di popolazione con un diploma terziario non cessa di progredire. La quota di persone sprovviste di un diploma postobbligatorio è parallelamente sceso di continuo e si attesta ora a poco più del 10%.

Questo sviluppo ha molto a che fare con le donne. Nel 2000 una su cinque si fermava alla scuola dell'obbligo. Attualmente, a non proseguire negli studi, è solo l'11,6%. Contemporaneamente, la percentuale di donne con una formazione di grado terziario è passata dal 14,4% a quasi il 40%. All'interno degli istituti di formazione terziaria, già dal 2010 è arrivato il sorpasso fra sessi. Le donne sono infatti in maggioranza, rappresentando, nel 2018, il 51,5% degli iscritti in università, scuole universitarie professionali e Alte scuole pedagogiche.

