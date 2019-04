Il numero di litigi tra locatari e proprietari è tornato a calare in Svizzera.

Il numero di litigi tra locatari e proprietari è tornato a calare in Svizzera: nella seconda metà del 2018 le nuove richieste di procedure di conciliazione sono state 12'700, contro le 13'781 del primo semestre dello stesso anno e le 16'035 del secondo semestre 2017.

In base ai dati pubblicati oggi dall'Ufficio federale delle abitazioni, si tratta del secondo valore più basso del decennio (12'409 nel secondo semestre 2011).

Nei sei mesi in rassegna sono stati conclusi 12'678 dossier, mentre a fine dicembre ne risultavano ancora pendenti 6223. Nel 50% delle procedure portate a termine (6345) è stata raggiunta un'intesa tra le parti, mentre nel 16% (1986) la conciliazione è fallita, dando la possibilità di avviare una querela. Il 28% dei casi (3605) si è invece concluso diversamente, ad esempio con decisioni di non entrata in materia, ritiro, mancanza di oggetto o trasmissione a un tribunale arbitrale.

