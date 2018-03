Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 22 marzo 2018 10.54 22 marzo 2018 - 10:54

In Svizzera le procedure di conciliazione in materia di locazione e affitto sono in netto aumento.

Nel secondo semestre 2017 sono state 16'035, con una crescita del 24,7% (3'174 casi) rispetto ai sei mesi precedenti e un aumento anche rispetto al secondo semestre 2016 (12'932 casi).

Lo rende noto oggi l'Ufficio federale delle abitazioni in una nota, in cui segnala che a fine 2017 risultavano ancora pendenti 6'464 casi. L'aumento delle procedure è dovuto al ribasso del tasso ipotecario di riferimento. Il 2 giugno il tasso infatti ha subito un ribasso dall'1,75% al 1,5%.

