Questo contenuto è stato pubblicato il 1 agosto 2018 14.30 01 agosto 2018 - 14:30

Cinque svizzeri tra i 15 e i 19 anni sono stati trovati in uno stato pietoso ieri a Lörrach, in Germania, non lontano da Basilea e quattro di loro sono finiti all'ospedale. I giovani avevano mangiato biscotti alla canapa.

Allertata nel primo pomeriggio, la polizia ha trovato i cinque ragazzi che giacevano davanti a un hotel evidentemente sotto l'effetto di sostanze psicotrope. Storditi, alcuni erano persino incoscienti, hanno comunicato oggi le forze dell'ordine tedesche.

I ragazzi, domiciliati a Basilea e Riehen (BS), avevano apparentemente preparato e degustato degli "hash-brownies" e avevano poi attraversato la frontiera in bicicletta per andare a pranzare a Lörrach. Ma dopo aver mangiato il gruppetto si è sentito sempre peggio. La polizia tedesca ha informato i colleghi basilesi dell'incidente.

