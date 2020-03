Il tunnel di base del Lötschberg è nuovamente confrontato con infiltrazioni d'acqua, nello stesso punto che aveva creato problemi il mese scorso. L'azienda di trasporti BLS ha quindi dovuto chiudere la galleria ai treni alle 08:20.

Secondo quanto comunicato dalle FFS tramite il servizio di informazioni Railinfo, una parte degli Intercity fra Spiez (BE) e Briga (VS) è cancellato. Gli Eurocity e alcuni Intercity sono deviati attraverso Kandersteg. La durata del problema non è ancora nota.

BLS ha organizzato dei treni navetta fra Briga e Spiez, ha detto all'agenzia Keystone-ATS il portavoce dell'azienda Stefan Dauner. Entrambe le canne del tunnel sono al momento chiuse ed esperti si trovano sul posto.

