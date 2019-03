Partenza dalla direzione generale di Logitech: il responsabile per la regione Europa, Medio Oriente e Africa, Marcel Stolk, lascerà il suo incarico con effetto al 31 marzo. Lo indica il gruppo vodese attivo nelle periferiche per computer in una nota.

Nel comunicato non si forniscono dettagli su chi sarà il successore di Stolk.

Neuer Inhalt Horizontal Line