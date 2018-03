La polizia britannica ha fatto irruzione su un aereo della compagnia russa Aeroflot atterrato all'aeroporto londinese di Heathrow per una "perquisizione" su cui non ha voluto dare spiegazioni e che il ministero degli Esteri russo denuncia come "una provocazione". Immagine d'archivio.

KEYSTONE/EPA/VALDA KALNINA

(sda-ats)