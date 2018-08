Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 22 agosto 2018 10.33 22 agosto 2018 - 10:33

Ennesima sparatoria a Londra, dove ieri due giovani di 18 e 24 anni sono stati colpiti in pieno giorno davanti alla fermata della metropolitana di Harrow, un quartiere nordest della capitale.

L'episodio è avvenuto solo poche ore dopo uno simile a Brent, sempre a nordest di Londra, dove tre persone sono rimaste ferite in seguito a una sparatoria davanti alla fermata della metropolitana di Kingsbury.

I due giovani sono attualmente ricoverati in ospedale, ma non sono in pericolo di morte. La polizia è alla ricerca di due sospetti fuggiti su uno scooter, uno dei quali avrebbe sparato. Nel frattempo, le forze dell'ordine hanno arrestato altri due giovani - di 18 e 25 anni - che facevano parte del gruppo di ragazzi preso di mira e che hanno risposto al fuoco sparando contro i due sullo scooter mentre scappavano.

