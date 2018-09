L'integrazione vien mangiando

In Svizzera vivono persone di molte differenti nazionalità e tutti devono mangiare. Qui raccontiamo le storie di cinque migranti arrivati in Svizzera negli ultimi 60 anni dall'Italia, dal Portogallo, da Taiwan, dal Canada e dalla Siria, portando con sé le proprie tradizioni culinarie. Per ognuno di loro cucinare, mangiare e condividere le ricette sono diventati parte del loro percorso per adattarsi alla vita in Svizzera. Seguite il loro viaggio e imparate le loro ricette.