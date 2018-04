Ripide colline con un albero sulla sommità, fattorie solitarie con i gerani alle finestre, tra un casale e l’altro ampi prati, due ponti sul fiume: questo è Eggiwil nell’Emmental bernese, un insediamento sparso di 2’500 abitanti.

Oggi si tiene l’assemblea comunale, ma la potremmo anche definire «un’assemblea fantasma». L’unico punto all’ordine del giorno è il consuntivo. L’esperienza insegna che a questi incontri partecipano solo dall’uno al due per cento degli aventi diritto di voto.

La maggioranza silenziosa approva

«L’approvazione del consuntivo non suscita di solito un grande interesse», spiega il sindaco Niklaus Rüegsegger. «Se non ci sono grandi cambiamenti rispetto al preventivo, le persone non sono motivate a votare sui conti».

«Il fatto che solo pochi cittadini partecipino all’assemblea - continua Rüegsegger - può essere inteso anche come un segnale di fiducia nei confronti del consiglio comunale».

In passato, il consiglio comunale ha già discusso se non rinunciare all’organizzazione dell’assemblea di maggio. Tuttavia ci sono cittadine e cittadini che da anni non mancano mai all’appuntamento e inoltre, al termine della parte ufficiale, nascono sempre delle belle discussioni. E se un punto all’ordine del giorno suscita interesse, il concorso di cittadini è maggiore. Ad alcune assemblee comunali si sono registrate quote di partecipazione del 16 per cento. In media, queste si attestano però sul 4 per cento.

Tutti le vogliono – ma nessuno ci va

Prima dell’assemblea, swissinfo.ch ha incontrato alcuni abitanti del villaggio dell’Emmental bernese. La maggior parte degli astensionisti si sente un po’ in colpa e sostiene che sarebbe importante seguire i lavori assembleari. Per molti non è giusto che sia solo una minoranza a decidere. E nessuno, ma proprio nessuno vuole abolire l’assemblea comunale. Ma allora perché i cittadini non vi partecipano?

Sibilla Bondolfi (Testo) e Thomas Kern (Immagini)