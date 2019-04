Losanna ha accolto oggi la seconda edizione della Marcia per la visibilità delle lesbiche. Circa 150 persone hanno rivendicato pari diritti e opportunità per questa parte della popolazione, poco visibile e poco ascoltata in società.

A livello politico, le organizzatrici hanno chiesto il diritto alla procreazione assistita, la rendita di vedovanza, il matrimonio civile o ancora la protezione dalle violenze e discriminazioni. L'evento era organizzato dalle ong Klamydia's, LOS and Pink Cross, VoGay e Lilith, l'associazione vodese delle donne omosessuali.

