Questo contenuto è stato pubblicato il 1 settembre 2018 13.19 01 settembre 2018 - 13:19

I locali del Politecnico federale di Losanna, la costola romanda del Poli di Zurigo, accoglieranno fino a domani gli appassionati di droni.

Per l'occasione i visitatori - che non dovranno sborsare un centesimo per l'entrata - potranno seguire corsi, conferenze, atelier ed assistere a dimostrazioni.

È la seconda volta che il Politecnico federale di Losanna organizza i "Drone Days", sull'onda del successo riscontrato l'anno scorso, quando all'appuntamento si sono presentati 5 mila curiosi, precisa una nota odierna dell'università.

Il pubblico potrà provare l'ebbrezza di pilotare un drone come se fosse alla sua guida grazie a un casco speciale. In agenda anche voli in simulatore. Gli organizzatori hanno pure previsto una gara tra droni cui si sono iscritti una sessantina di piloti, tra cui diversi provenienti dall'estero.

I visitatori potranno scoprire le ultime novità in fatto di droni, mezzi che si prestano a molteplici applicazioni e che hanno trovato nell'ateneo di Losanna un importante sostegno tecnologico.

dronedays.epfl.ch

