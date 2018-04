Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

13 aprile 2018

Cambio della guardia alla guida del London Stock Exchange, la Borsa di Londra. Il gruppo britannico, si legge in una nota, ha nominato CEO David Schwimmer, con effetto dal primo agosto 2018.

La scelta di Schwimmer, che ha alle spalle una carriera ventennale nella banca d'affari statunitense Goldman Sachs, mette fine alla lunga ricerca per il successore dell'ex CEO Xavier Rolet, uscito lo scorso novembre tra le polemiche dopo che un grande azionista dell'Lse, il fondo Tci, si era opposto alla sostituzione del manager chiedendo invece la testa del presidente Donald Brydon.

Schwimmer avrà il non facile compito di non far rimpiangere il suo predecessore che, durante gli anni alla guida dell'Lse, di cui è diventato CEO nel 2009, ha fatto sestuplicare il valore del titolo portando la Borsa di Londra a diventare la più grande 'clearinghouse' (società di compensazione delle transazioni finanziarie) al mondo.

