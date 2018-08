Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 14 agosto 2018 16.07 14 agosto 2018 - 16:07

Trentanove allievi di una scuola media del canton Lucerna e i loro quattro accompagnatori sono stati sorpresi oggi a mezzogiorno da una improvvisa piena della Kleine Emme nei pressi di Doppelschwand, nell'Entlebuch (LU).

Tutti sono stati tratti in salvo, alcuni leggermente feriti, scrive in una nota la polizia lucernese.

La scolaresca era in escursione lungo la Kleine Emme quando, nella zona dove nel fiume confluisce il torrente Fontanne, il livello dell'acqua si è improvvisamente alzato in modo notevole. La polizia è stata allertata alle 12.45 da una terza persona, ha detto a Keystone-ATS un suo portavoce. Questa ha segnalato che dei bambini si trovavano nel fiume e che era pericoloso.

Grazie a un intervento in forze di polizia, pompieri, team di ambulanze e Rega tutti hanno potuto essere tratti in salvo e riuniti in un luogo sicuro, si legge nel comunicato. Uno dei ragazzi è stato prelevato dall'alto da un isolotto in mezzo al fiume, ha precisato il portavoce. Alcuni degli allievi hanno riportato graffi e scalfitture e sono stati assistiti da un care-team.

Il livello della Kleine Emme si è continuamente alzato a partire dalla mezzanotte e stamane nel giro di 20 minuti è salito di 17 centimetri, indica l'Ufficio federale dell'ambiente. La polizia lucernese raccomanda di tenere sempre d'occhio il corso di fiumi e ruscelli e nel caso di un alto livello dell'acqua di starne lontani.

Neuer Inhalt Horizontal Line