Questo contenuto è stato pubblicato il 20 luglio 2018 16.13 20 luglio 2018 - 16:13

Un 68enne ha perso la vita stamane a Grosswangen (LU) mentre effettuava lavori agricoli. L'uomo è rimasto schiacciato mentre trasbordava colza da una metritrebbiatrice su un rimorchio.

Malgrado l'intervento dei soccorritori e il trasporto in ospedale con un elicottero della Rega, è morto per le ferite riportate, indica la polizia cantonale in una nota. È stata aperta un'inchiesta.

