Questo contenuto è stato pubblicato il 13 novembre 2018 12.20 13 novembre 2018 - 12:20

Un 17enne è stato arrestato domenica scorsa nel canton Lucerna perché ha ricattato una 14enne con foto in cui appare nuda. Il giovane, reo confesso, le ha chiesto dei soldi per non pubblicare le immagini online.

L'adolescente ha avvicinato la sua vittima con l'applicazione multimediale Snapchat, informa la procura lucernese in un comunicato odierno. Nel corso del tempo è riuscito a fare in modo che la ragazza gli mandasse foto di lei nuda.

Secondo il Ministero pubblico, inizialmente le aveva imposto di pagargli 400 franchi. In seguito a una consegna anonima del denaro avvenuta nel febbraio 2018, chiese ancora più denaro. La giovane, che abita nel cantone, si è allora rivolta alla polizia.

Per ottenere informazioni sul ragazzo è stata necessaria una richiesta di assistenza giudiziaria negli Stati Uniti, in cui ha sede Snapchat, ha riferito a Keystone-ATS un portavoce della procura. Il sospetto è quindi stato identificato e arrestato al proprio domicilio. Le indagini sono condotte dalla magistratura dei minorenni.

