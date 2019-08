La società Auto AG Holding, con sede a Rothenburg (LU), ma presente in vari cantoni tra cui il Ticino, è stata oggetto di un attacco di pirati informatici.

Il gruppo, attivo nella vendita e nella riparazione di veicoli commerciali, gestisce anche varie linee del trasporto pubblico con bus nel canton Lucerna. L'aggressione cibernetica, che non ha avuto effetti sul servizio pubblico, concerne soprattutto la messaggeria elettronica. A patire sono soprattutto le e-mail, paralizzate, e l'informatica del gruppo, in parte compromessa, indica in una nota diramata questa sera la società, precisando che gli hacker sono ignoti, così come l'entità dei danni. È possibile che determinati servizi possano essere forniti solo in misura limitata nei prossimi giorni.

Auto AG, che dispone di nove sedi nella Svizzera centrale e nei cantoni di Berna e Ticino, a Mezzovico, realizza un fatturato di 113 milioni di franchi con 360 dipendenti. In media vende 1600 veicoli commerciali all'anno. Ha festeggiato il suo centenario di esistenza lo scorso anno.

