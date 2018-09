Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 22 settembre 2018 12.02 22 settembre 2018 - 12:02

Due donne di 27 e 48 anni sono rimaste ferite ieri sera, attorno alle 22.40, in un incidente che ha coinvolto due vetture nei pressi di Ballwil (LU). Uno dei veicoli è finito sui binari della linea ferroviaria del Seetal.

Le due conducenti sono state trasportate all'ospedale, indica in una nota odierna la polizia cantonale lucernese. La strada è rimasta chiusa al traffico per quattro ore, mentre i collegamenti ferroviari sono stati interrotti fino all'ultimo collegamento serale tra Hochdorf e Ballwil.

I danni ammontano a oltre 50'000 franchi e la polizia ha aperto un'inchiesta per determinare la dinamica e le cause del sinistro. La linea del Seetal è molto soggetta a incidenti poiché i binari si trovano per diversi chilometri a fianco della strada, incrociandosi con in più punti.

