Questo contenuto è stato pubblicato il 21 agosto 2018 17.44 21 agosto 2018 - 17:44

Una perdita di perossido di idrogeno ha condotto questo pomeriggio a una grossa operazione in una fabbrica di carta a Perlen (LU). Due dipendenti, entrati in contatto con la sostanza, sono stati curati sul posto e successivamente portati in ospedale per un controllo.

Non sussistono rischi per la popolazione. Il liquido, usato anche come agente sbiancante, è fuoriuscito all'interno della fabbrica attorno alle 14.15, indica in una nota odierna la polizia cantonale lucernese. La causa non è ancora nota.

Il perossido di idrogeno defluito all'interno della fabbrica è di pochi metri cubici, indica un portavoce della polizia. La fuoriuscita è stata fermata rapidamente e il liquido è stato incanalato in un serbatoio di raccolta.

