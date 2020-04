In un incendio scoppiato in un appartamento a Horw (LU) due persone sono morte (foto simbolica)

Due persone sono morte la notte scorsa in un incendio scoppiato in una mansarda di una palazzina a Horw (LU). Le cause del rogo non sono ancora note, ha comunicato oggi la procura lucernese.

La polizia è stata allarmata poco dopo le 2.00: una persona è stata recuperata dall'appartamento gravemente ferita e nonostante le cure prestate dal servizio di soccorso sul posto è deceduta. L'altra è stata recuperata priva di vita.

Un portavoce della procura lucernese ha indicato a Keystone-ATS che le vittime sono un uomo e una donna. La polizia presume che si tratti dei due anziani che abitavano nell'appartamento. Quattro persone della casa, per un totale di tre appartamenti, sono state portate in salvo dai vigili del fuoco.

Un'indagine è stata avviata per chiarire le cause delle fiamme.

