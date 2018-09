Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 8 settembre 2018 12.37 08 settembre 2018 - 12:37

Un 42enne è stato ritrovato morto mercoledì mattina dalla Rega in località Finsterwald (LU), nell'Entlebuch. L'uomo si era recato domenica scorsa nella zona denominata Risetenflue per una gita, indica in una nota odierna la polizia lucernese.

È probabile che l'escursionista sia caduto riportando ferite letali, precisa il comunicato. I parenti ne avevano denunciato la scomparsa martedì.

Le ricerche erano subito iniziate e avevano permesso di localizzare la sua automobile parcheggiata, prima di essere interrotte per il sopraggiungere dell'oscurità. Il mattino seguente, grazie all'impiego di un elicottero di soccorso, il corpo senza vita dell'uomo è stato individuato.

