Questo contenuto è stato pubblicato il 1 maggio 2018 10.00 01 maggio 2018 - 10:00

Il fiuto di un cane poliziotto ha consentito nelle prime ore di stamane l'arresto di uno scassinatore d'auto a Lucerna.

Verso le quattro un abitante ha allertato la polizia - che riferisce il fatto in una nota - affermando di aver udito rumori sospetti. Gli agenti giunti sul posto hanno effettivamente trovato un'automobile con un vetro laterale sfondato in una via situata non lontano dalla stazione ferroviaria.

Il cane poliziotto Quando ha potuto fiutare nell'auto scassinata una pista che ha seguito fino alla vicina Moosstrasse, dove gli agenti hanno arrestato un uomo sospetto, un 30enne algerino già colpito da un divieto d'ingresso in Svizzera.

