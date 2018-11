Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 novembre 2018 7.50 27 novembre 2018 - 07:50

Di nuovo un incendio in Svizzera: il fuoco è divampato nella tarda serata di ieri a Littau (LU), in un edificio vicino alla stazione. I pompieri hanno messo in salvo una famiglia composta da tre persone, tutte rimaste illese.

Uno dei vigili del fuoco ha dovuto ricorrere all'aiuto dei sanitari per una sospetta intossicazione da fumo.

Stando a quando indicato all'agenzia Keystone-Ats dal comandante dei pompieri Theo Honermann l'allarme è stato dato alle 22.30. L'incendio è partito nella parte bassa dell'immobile: le operazioni di spegnimento, che hanno visto coinvolti un centinaio di militi, sono risultate difficili a causa delle elevate temperature e della presenza di parecchio materiale infiammabile. L'origine del rogo non è ancora nota.

Neuer Inhalt Horizontal Line