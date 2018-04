Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 24 aprile 2018 9.33 24 aprile 2018 - 09:33

L'autostrada A2 è stata chiusa al traffico ieri sera sera per diverse ore a causa di un incidente avvenuto nei pressi della galleria di Eich (LU) e nel quale sono rimasti coinvolti quattro camion. Quattro persone sono state ricoverate in ospedale.

Il tamponamento a catena è avvenuto verso le 19.00, in un momento di forte traffico, precisa un comunicato odierno della polizia lucernese. Un camion con rimorchio non è riuscito a frenare in tempo ed ha urtato il veicolo che lo precedeva. Un mezzo pesante seguente ha tamponato a sua volta il camion e un'auto e un quarto Tir è andato a sbattere contro i veicoli incidentati.

Un camionista ferito ha dovuto essere trasportato in ambulanza all'ospedale, altre tre persone sono state ricoverate solo per controlli. I danni sono ingenti, ma non si conosce ancora la cifra esatta.

La galleria è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni e il traffico è stato deviato sulle strade cantonali per permettere lo sgombero dei veicoli danneggiati e la pulizia della carreggiata. La situazione è tornata alla normalità solo durante la notte.

Horizontal Line

