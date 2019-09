Grazie a Tyson è stato rintracciato uno dei due rapinatori in fuga a Rothenburg (LU).

La polizia di Lucerna sabato sera ha sparato un colpo ai pneumatici di un'auto con a bordo due scassinatori in fuga a Rothenburg, poco a nord del capoluogo. Nessuno è rimasto ferito. Uno dei due ladri è stato rintracciato in un bosco; l'altro è ancora in fuga.

Sabato alle 21.10, la polizia di Lucerna è stata avvertita che era in corso uno scassinamento in un'azienda nella Hasenmoosstrasse a Rothenburg, riferisce un comunicato odierno.

Gli agenti giunti sul posto hanno incontrato un veicolo in fuga, che hanno fermato sparando alle ruote. Uno dei ladri, un rumeno di 24 anni, è fuggito a piedi in un bosco, ma è stato inseguito e rintracciato poco dopo da Tyson, un pastore tedesco di nove anni.

Oltre al cane, per l'inseguimento è stato utilizzato anche un elicottero Super Puma dell'esercito dotato di telecamera a infrarossi. Il secondo delinquente è però riuscito a fuggire.

