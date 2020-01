Un piccolo aereo è precipitato questo pomeriggio poco dopo le 15.00 in un bosco nei pressi di Schongau, nel canton Lucerna, provocando la morte del pilota. Lo ha indicato stasera la polizia lucernese in una nota.

L'apparecchio, del marchio Cessna, era decollato poco prima dall'aerodromo di Buttwil (AG) con il solo pilota a bordo. Per motivi che l'inchiesta dovrà stabilire l'apparecchio si è poi schiantato al suolo nel vicino canton Lucerna.

Sul posto sono rapidamente intervenuti soccorritori e pompieri. Questi ultimi hanno provveduto a spegnere l'incendio scoppiato in seguito all'impatto del velivolo al suolo. Per il pilota non c'è stato nulla fare.

