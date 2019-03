Luca Hänni rappresenterà la Svizzera all'edizione 2019 dell'Eurovision Song Contest in Israele. Il cantante bernese di 24 anni, scelto con i voti di un panel di spettatori e di una giuria di esperti, interpreterà la canzone "She Got Me".

Hänni si esibirà il 16 maggio a Tel Aviv con una canzone pop che integra sonorità orientali, indica oggi in una nota la televisione svizzero tedesca SRF.

"Esaltare fan entusiasti su un palco gigantesco e davanti a milioni di telespettatori rappresenta un punto culminante della mia vita", afferma Luca Hänni citato nella nota. "Con la mia canzone spero di poter condividere con il pubblico un momento di gioia di vivere e di passione per il ballo e per la musica".

Hänni ha avuto i suoi primi momenti di gloria nel 2012, quando all'età di 17 anni vinse il concorso televisivo tedesco "Deutschland sucht den Superstar". La selezione per il concorso dell'Eurovision è stata fatta da SRF sulla base dei voti di una giuria di 20 professionisti del settore e di 100 spettatori.

A Tel Aviv, il rappresentante della Svizzera entrerà in scena giovedì 16 maggio, in occasione della seconda semifinale del concorso. La finale si terrà il sabato 18 maggio. Negli ultimi dieci anni la Svizzera ha raggiunto soltanto i due occasioni la finale, l'ultima volta nel 2014 con il ticinese Sebalter.

