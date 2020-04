La polizia ha ripescato un corpo senza vita questo pomeriggio dal fiume Reuss vicino al Kapellbrücke, lo storico ponte nel centro di Lucerna. Non ci sono al momento altre informazioni sulla persona morta.

L'identificazione è ancora in corso ed è stata aperta un'inchiesta per chiarire il momento e le possibili cause della morte. La polizia è stata allarmata verso le 15.30, ha detto un portavoce a Keystone-ATS, confermando un'informazione del portale 20 Minuten. Il portavoce non ha saputo dire se la persona morta era un uomo o una donna.

