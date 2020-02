Dodici persone sono rimaste leggermente ferite alla stazione di Lucerna dopo che un treno non si è fermato in tempo ed è finito contro i respingenti posti a fine binario. L'incidente è avvenuto questa mattina verso le 10.00.

Il treno interessato è un Interregio partito da Zurigo alle 9.04. L'incidente è avvenuto al binario 6, la polizia ha isolato il settore.

In base alle fotografie pubblicate da Radio Pilatus, lo schianto sembra essere avvenuto a bassa velocità: sulle immagini non sono infatti visibili danni all'infrastruttura e al convoglio. La polizia ha indicato a Keystone-ATS che il macchinista è illeso. I feriti sono stati trasportati all'ospedale in ambulanza.

