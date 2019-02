Lucerna, qui in una foto di Capodanno è la preferita tra 15 destinazioni alpine

Fra le 15 destinazioni di maggior successo della regione alpina Lucerna appare in prima posizione e Zermatt (VS) al nono posto.

È quanto indica l'istituto economico renano BAKBASEL nel "Topindex 2017", precisando che nell'anno in rassegna si è registrata una svolta per il turismo alpino svizzero. i pernottamenti alberghieri hanno segnato un incremento del 5% e i dati del 2018 e il buon inizio della stagione 2018/2019 fanno sperare in una tendenza duratura.

Secondo l'indice, che mette a confronto la performance nel turismo alpino a livello internazionale di 150 destinazioni, 29 delle 34 località alpine svizzere considerate sono migliorate, precisa un comunicato. Lucerna, che nel 2016 occupava la quinta posizione, ha spodestato la regione austriaca di Kleinwalsertal, nel Vorarlberg. Un netto passo avanti ha fatto Zermatt che nella classifica del 2016 si trovava al 28esimo posto.

L'aumento dei pernottamenti nello spazio alpino svizzero registrato nel 2017 è proseguito anche nel 2018: la domanda ha registrato un incremento del 3,3%, indica la nota, precisando che la progressione è stata maggiore nella stagione invernale (+4,2%) rispetto a quella estiva (+2,7%). L'evoluzione positiva dell'anno scorso è riconducibile soprattutto ai pernottamenti di ospiti stranieri (+4,9%).

Tra le 15 destinazioni di maggior successo nella stagione estiva quali località svizzere in prima posizione figura Lucerna, Interlaken è quarta, Weggis (LU) nona, la regione della Jungfrau 12esima e Lago maggiore e Valli 14esima. Nella stagione invernale invece l'unica destinazione svizzera tra le 15 di maggior successo è Verbier (VS) che è decima.

