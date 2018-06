Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 28 giugno 2018 20.37 28 giugno 2018 - 20:37

L'ex presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva, attualmente detenuto per corruzione, continua a essere in testa nelle intenzioni di voto per le elezioni in programma a ottobre in Brasile, con il 33% dei consensi, secondo un sondaggio pubblicato oggi.

Al secondo posto figura il candidato Jair Bolsonaro.

Lula, esponente del Partito dei Lavoratori, ha ottenuto l'intenzione di voto di un intervistato su tre nel sondaggio condotto dalla società di consulenza Ibope su richiesta della Confederazione nazionale dell'industria in Brasile.

Le elezioni presidenziali nel Paese si terranno il 7 ottobre, ed è improbabile che Lula possa essere un candidato, dopo che è stato arrestato per scontare una pena di dodici anni di carcere per il caso Lava Jato. Al secondo posto nel sondaggio, con il 15%, si è attestato Jair Bolsonaro, del conservatore Partito sociale liberale. Al terzo posto Marina Silva, leader ambientalista del partito Red de Solidaridad, con il 7%.

