Il Consiglio degli Stati discuterà il prossimo 11 giugno di un'eventuale inasprimento della legge sui grandi predatori.

A stretta maggioranza (6 voti a 5) la sua commissione dell'ambiente raccomanda al plenum di seguire il Nazionale, per il quale questi animali, e in particolare il lupo, devono poter essere abbattuti più facilmente.

Con la revisione si fa esplicito riferimento alla regolazione degli effettivi di specie protette e non più solo all'abbattimento di animali isolati quando, ad esempio, hanno attaccato un certo numero di pecore. Permetterà anche di abbattere per esempio un orso solitario che penetra ripetutamente nei villaggi in cerca di cibo. I cantoni potranno prevederne la caccia, previa consultazione dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM).

Il Consiglio federale intendeva limitare la regolazione solo alla prevenzione di danni "ingenti" o pericoli "concreti" per l'uomo che non possono essere garantiti "mediante misure ragionevolmente esigibili". Su questi termini il dibattito al Nazionale è stato particolarmente acceso. Alla fine, il plenum ha scelto il termine "concreti" con un solo voto di scarto.

In merito al lupo, gli interventi di regolazione dovrebbero essere permessi dal primo settembre al 31 marzo. In questo ambito la commissione non segue il Nazionale, che voleva limitarsi al 31 gennaio. Il Consiglio federale potrà allungare la lista ad altre specie protette.

